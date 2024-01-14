Компани — о судействе в матче с «Лутоном»: сколько это может продолжаться? Это шутка?

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани отозвался о судейском решении засчитать гол футболиста «Лутон Таун» Карлтона Норриса в концовке очной встречи.

«Посмотрите, что с нами случилось в матчах в плане судейства в матчах с «Астон Виллой», с «Борнмутом» и с «Ноттингем Форрестом». Сколько это ещё можно продолжаться? Это какая-то шутка?

Помните скандал с матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»? Скандал не утихал неделями. У нас ситуация не менее ужасная, но все разговоры быстро утихают. Поэтому настала пора высказываться», — заявил Компани на пресс-конференции.

Представители «Бёрнли» жалуются, что во время голевого эпизода на 92-й минуте матче, судья не заметил фол футболиста «Лутона» Элайджи Адебайо. Комиссия VAR, пересмотревшая инцидент, также не нашла никакого нарушения. Таким образом, «Лутон» и «Бёрнли» сыграли в ничью со счётом 1:1.

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