Игрока «Атлетико» Корреа ограбили в собственном доме

Аргентинский нападающий «Атлетико» Анхель Корреа подвергся ограблению в своём доме, в котором находился он и его семья, сообщает COPE.

По информации источника, Анхель Корреа подвергся ограблению в своем доме в эту субботу, когда он и его семья находились дома. Четверо мужчин в капюшонах вошли в дом аргентинского футболиста и угрожали оружием. В ходе ограбления были изъяты деньги и драгоценности.

На место происшествия выехала Гражданская гвардия с целью собрать все возможные доказательства и помочь игроку и его семье в такое трудное время. О каких-либо телесных повреждениях не сообщается.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отметился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии крайне заинтересован в приобретении 28-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа.

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