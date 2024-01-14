Суарес: выход в финал Суперкубка доказывает, что «Барселона» хорошая команда

Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, будет ли он смотреть финал Суперкубка Испании, а также порассуждал об уровне игры каталонского клуба и его перспективах.

«Буду ли я смотреть Суперкубок? Мы ещё не говорили об этом с друзьями, но мы обязательно встретимся, чтобы посмотреть финал, потому что мы любим футбол, любим «Барселону», а финал такого турнира всегда приятно увидеть. Вы сами знаете, за какую команду я буду болеть. Я желаю клубу всего наилучшего.

Настоящее — то, что наиболее важно. Выход в финал доказывает, что «Барса» — это хорошая команда. Я знаю, что в лиге они играют не на своём уровне, но они продолжают работать.

Команда всё ещё находится в стадии строительства, в составе появилось много новых игроков, но постепенно все проблемы будут решены. Первым делом они попытаются взять Суперкубок, что поможет команде Хави с эмоциональной точки зрения», — приводит слова Суареса Marca.

Финал Суперкубка между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 14 января, в 22:00 мск.

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