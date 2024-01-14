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«Мудрик выглядит слишком мягким» — Mirror об украинском форварде «Челси»

«Мудрик выглядит слишком мягким» — Mirror об украинском форварде «Челси»
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Авторитетное издание Mirror оценило игру украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика с момента его перехода в клуб.

«Игрок сборной Украины с трудом акклиматизируется, выглядит физически слишком мягким, и в сентябре прошлого года Почеттино рассказал, что главный тренер постоянно обыгрывал его в соревнованиях на попадание в перекладину после тренировки, — говорится в статье издания.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Его контрактное соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал две результативные передачи.

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