Вирджил Ван Дейк назвал нападающего, против которого игралось тяжелее всего

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал нападающего, против которого ему игралось труднее всего.

«Думаю, это Оливье Жиру. Каждый раз тебе кажется, что ты его держишь, но он всегда умудряется забить тем или иным способом.

Головой, ногой, коленом. Он часто забивал против меня», — цитирует слова защитника журнал France Footbal.

Напомним, в Англии Жиру выступал за «Арсенал» (2012-2018) и «Челси» (2018-2021). За первых он забил 108 голов и отдал 37 результативных передач в 261 матче, за вторых – 42 гола и 13 передач в 127 матчах.

Сейчас футболист выступает за «Милан» – 50 голов и 16 результативных передач в 118 матчах.

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