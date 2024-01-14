Капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал инвестором крупнейшего медцентра на севере Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время отпуска успел посетить свой родной город Жуан-Пессоа, где находится крупнейший медицинский центр на северо-востоке Бразилии. Сантос является одним из крупнейших инвесторов проекта. Об этом сообщает Expresso.

29-летний Сантос в Бразилии представлял лишь команды «Наутико» и «Атлетико Минейро». В Европе защитник играл за «Гранаду», «Удинезе» и «Гамбург». С 2019 года Сантос выступает за «Зенит», в составе которого выиграл девять трофеев, а также провёл 169 матчей. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

За сборную Бразилии Дуглас Сантос провёл один матч. Он пришёлся на 2016 год, когда футболист отыграю всю товарищескую встречу с Панамой (2:0).