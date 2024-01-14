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Представитель Клаудиньо отреагировал на интерес к игроку со стороны бразильских клубов

Представитель Клаудиньо отреагировал на интерес к игроку со стороны бразильских клубов
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Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, опроверг возможное возвращение футболиста в Бразилию.

«Нулевая вероятность того, что Клаудиньо будет играть за какой-либо клуб Бразилии», — приводит слова Миранды журналист Жорже Никола в социальной сети Х (ранее Twitter).

Болельщики «Палмейраса» попросили руководство команды подписать футболиста «Зенита». В переходе Клаудиньо ранее также были заинтересованы «Фламенго» и «Коринтианс». Сам Клаудиньо признался, что летом 2023 года мог перейти во «Фламенго», однако бразильский клуб не выполнил требования «Зенита».

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и четыре результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

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