38-летний Модрич получит новое предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич летом 2024 года может перейти в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает AS.

По данным источника, саудовские клубы не отказались от идеи приглашения 38-летнего хорватского хавбека «Королевского клуба», у которого в июне 2024 года истекает действующий контракт. Точная сумма нового предложения не сообщаются. По данным СМИ, в 2023 году Модричу предлагали соглашение в размере € 300 млн за три года в Саудовской Аравии.

Хорватский полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В текущем сезоне на его счету 22 сыгранных матча за «Королевский клуб» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Луки Модрича в € 10 млн.