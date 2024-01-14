Игрок «Балтики» Аванесян рассказал, в чём сложность сборов у Игнашевича

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мыслями о предстоящих сборах команды под руководством Сергея Игнашевича.

«Сборы с Сергеем Игнашевичем максимально интенсивные. Конечно, они непростые. Игнашевич очень требовательный тренер. Будет очень много беговой работы без мячей и много интенсивных упражнений с мячами. Сборы будут очень непростыми, но потом в сезоне будет легче», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. В 19-м туре калининградцы встретятся с «Сочи». Игра состоится в начале марта.