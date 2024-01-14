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Александр Панов: постоянно слежу за «Спартаком», но не хожу на стадион из-за Fan ID

Александр Панов: постоянно слежу за «Спартаком», но не хожу на стадион из-за Fan ID
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Бывший форвард «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», поделился мыслями об игре красно-белых в нынешнем сезоне.

«Постоянно слежу за «Спартаком», смотрю матчи, но на стадион пока не ходим из-за причин, о которых все знают. В этом сезоне команда неплохо идёт. Конечно, есть определённые пробелы: команду кидает из стороны в сторону, но это стабилизируется. Абаскаль не так давно тренирует «Спартак», хотя уже показал свою работу.

Думаю, что в межсезонье должно быть усиление, новые связки. Защита в команде поменялась, что радует, потому что в обороне у «Спартака» были определённые проблемы. Это мешает в достижении побед», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в таблице РПЛ. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

Турнирная таблица РПЛ
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