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«Зенит» назвал состав на первый тренировочный сбор в Абу-Даби

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби, ОАЭ. В список попал 31 игрок.

Состав «Зенита» на первый тренировочный сбор

Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичёв.

Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачёв, Артур Чёрный.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января. Команда Сергея Семака сыграет на первом сборе с самаркандским «Динамо» (21 января), «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и «Аль-Фатехом» (28 января).