Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» назвал состав на первый тренировочный сбор в Абу-Даби

«Зенит» назвал состав на первый тренировочный сбор в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби, ОАЭ. В список попал 31 игрок.

Состав «Зенита» на первый тренировочный сбор

Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичёв.

Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачёв, Артур Чёрный.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января. Команда Сергея Семака сыграет на первом сборе с самаркандским «Динамо» (21 января), «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и «Аль-Фатехом» (28 января).

Материалы по теме
Червиченко: россиянам, которые ещё не стухли в «Зените», надо бежать оттуда сломя голову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android