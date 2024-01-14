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Почеттино: перед матчем с «Фулхэмом» произошло нечто, повлиявшее на нашу игру

Почеттино: перед матчем с «Фулхэмом» произошло нечто, повлиявшее на нашу игру
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о минувшей игре 21-го тура чемпионата Англии, в которой его команда обыграла лондонский «Фулхэм» со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 45+4'    

«Первый тайм был не таким, каким мы его планировали. Кое-что произошло перед игрой, но я не собираюсь объяснять, что именно. Однако, думаю, это немного повлияло на игру команды в первом тайме.

Но мы очень хорошо начали второй тайм. Мы показывали действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны были забить ещё один гол или даже два, завершив этим игру.

Команда хорошо оборонялась, и я считаю, что нам было полезно немного пострадать в конце. На мой взгляд, такие игры помогают нам расти и укреплять уверенность в нашей работе», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, единственный мяч в игре забил полузащитник «синих» Коул Палмер, реализовавший пенальти на 45+4-й минуте игры.

После 21 тура АПЛ «Челси» набрал 31 очко и занимает восьмое место.

Турнирная таблица АПЛ
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