Почеттино: перед матчем с «Фулхэмом» произошло нечто, повлиявшее на нашу игру

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о минувшей игре 21-го тура чемпионата Англии, в которой его команда обыграла лондонский «Фулхэм» со счётом 1:0.

«Первый тайм был не таким, каким мы его планировали. Кое-что произошло перед игрой, но я не собираюсь объяснять, что именно. Однако, думаю, это немного повлияло на игру команды в первом тайме.

Но мы очень хорошо начали второй тайм. Мы показывали действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны были забить ещё один гол или даже два, завершив этим игру.

Команда хорошо оборонялась, и я считаю, что нам было полезно немного пострадать в конце. На мой взгляд, такие игры помогают нам расти и укреплять уверенность в нашей работе», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, единственный мяч в игре забил полузащитник «синих» Коул Палмер, реализовавший пенальти на 45+4-й минуте игры.

После 21 тура АПЛ «Челси» набрал 31 очко и занимает восьмое место.