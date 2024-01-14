Игрок ЦСКА Кучаев: настроены во что бы то ни стало изменить ситуацию в таблице

Полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о турнирном положении армейцев после завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы переживаем из-за восьмого места в таблице. Но сейчас мы больше настроены на то, чтобы изменить турнирное положение во что бы то ни стало, подняться выше.

Загадывать не наше дело, претендуем ли мы на чемпионство. Мы будем двигаться от игры к игре, но сейчас нужно пройти сборы и хорошо себя подготовить. Дальше — уже смотреть на чемпионат и так далее», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ЦСКА расположился на восьмой строчке в чемпионате России, заработав 28 очков после 18 туров. В первом матче РПЛ после зимней паузы армейцы сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта и начнётся в 16:00 мск.