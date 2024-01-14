Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Интера» Чалханоглу: наша команда — это семья на поле и за его пределами

Игрок «Интера» Чалханоглу: наша команда — это семья на поле и за его пределами
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о минувшем матче 20-го тура Серии А, в котором миланский клуб обыграл «Монцу» со счётом 5:1.

Италия - Серия А . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 5
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 12'     0:2 Мартинес – 14'     0:3 Чалханоглу – 60'     1:3 Пессина – 69'     1:4 Мартинес – 84'     1:5 Тюрам – 88'    

«Для нас было важным выиграть у «Монцы», у них есть качественные игроки, и они знают, как навязать свою игру. Но мы очень хорошо вошли в игру и, я считаю, заслужили победу

Если говорить об атмосфере в команде, то на тренировках мы злимся друг на друга, но в раздевалке у нас очень положительный микроклимат. Как вы можете заметить, мы являемся семьёй на поле и даже за его пределами», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в матче с «Монцей» турецкий футболист отметился двумя голами.

После 20 туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 51 очко и на текущий момент занимают первое место в таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Ювентуса» на пять очков, однако у туринцев есть игра в запасе.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Интер» рассматривал Аллегри как сменщика Конте до варианта с Индзаги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android