Игрок «Интера» Чалханоглу: наша команда — это семья на поле и за его пределами

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о минувшем матче 20-го тура Серии А, в котором миланский клуб обыграл «Монцу» со счётом 5:1.

«Для нас было важным выиграть у «Монцы», у них есть качественные игроки, и они знают, как навязать свою игру. Но мы очень хорошо вошли в игру и, я считаю, заслужили победу

Если говорить об атмосфере в команде, то на тренировках мы злимся друг на друга, но в раздевалке у нас очень положительный микроклимат. Как вы можете заметить, мы являемся семьёй на поле и даже за его пределами», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в матче с «Монцей» турецкий футболист отметился двумя голами.

После 20 туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 51 очко и на текущий момент занимают первое место в таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Ювентуса» на пять очков, однако у туринцев есть игра в запасе.