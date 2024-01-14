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«Альмерия» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

«Альмерия» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 14 января, состоится матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Альмерия» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии. В качестве главного арбитра встречи выступит Гонсало Гарсия Гонсалес. Игра начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров Ла Лиги «Альмерия» набрала пять очков и занимает 20-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Жирона» заработала 48 очков и расположилась на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 10-го тура испанского чемпионата. В той встрече «Жирона» разгромила «Альмерию» со счётом 5:2.

В первом круге минувшего сезона «Альмерия» обыграла каталонский клуб со счётом 3:2. Во втором круге «Жирона» разгромила «Альмерию» со счётом 6:2.

Турнирная таблица Ла Лиги
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