Тренер «Милана» Пиоли высказался о критике в свой адрес

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о критике в свой адрес со стороны экспертов и болельщиков.

«Меня не беспокоит и не волнует критика. С самого первого дня я сосредоточился на работе и на том, чтобы игроки проявляли себя наилучшим образом. Мы большой клуб, и, когда результаты не соответствуют нашим возможностям, нас критикуют. Это не то, что отнимает у меня силы. Мы стараемся работать над улучшением, я вижу большую ответственность в игроках», — приводит слова Пиоли Milan News.

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Пиоли набрали 39 очков после 19 туров. Отставание команды от лидирующего «Интера» — 12 очков, однако «неррадзури» сыграли на одну игру больше. Также «россонери» выбыли из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.