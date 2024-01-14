Игрок «Баварии» де Лигт высказался о стремлении мюнхенцев купить новых защитников

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мнением относительно того, что мюнхенский клуб не скрывает своего желания приобрести новых игроков обороны.

«Сталкиваться с конкуренцией в таком клубе, как мюнхенская «Бавария», — это нормально. Нет ничего страшного в том, что мы ищем ещё двух защитников. Когда у вас так много матчей, важно, чтобы в команде было много игроков. Однако это не моя работа, потому что вся моя работа — на поле», — приводит слова де Лигта Kicker.

Напомним, 11 января «Бавария» официально объявила о подписании центрального защитника Эрика Дайера.

В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.