«Им нужно время, но у нас его нет». Тренер «Юнайтед» тен Хаг — о молодых футболистах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре молодых футболистов команды.

«Мы подписали талантливых игроков, а талантам нужно время. Вы видите прогресс Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а также Расмуса Хойлунда. Им нужно время, но в то же время у нас его нет. Приходится сталкиваться с некоторыми неудачами, но это часть процесса.

Трудно ли мне? Нет, это не сложно, потому что я мог ожидать с самого начала сезона, что процесс может пойти в негативном направлении, тогда как менеджер вы должны оставаться позитивным и направить процесс в нужное русло», — приводит слова тен Хага ВВС.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).