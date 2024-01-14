Легенда сборной Франции Лебёф рассказал, в каком аспекте Де Брёйне превосходит Месси

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Франк Лебёф рассказал, в чём, по его мнению, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне превосходит экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, ныне выступающего в «Интер Майами».

«По моему мнению, с точки зрения видения игры Де Брёйне лучше Месси. Да, Месси был способен сделать что-то особенное, но я никогда не видел, чтобы он отдавал кому-то дальние верховые передачи с 27 метров. Месси, скорее, чувствует себя хозяином поля и может показать что-то особенное, когда речь идёт о передачах на 15 метров, но Де Брёйне определённо лучший для меня», — приводит слова Лебёфа Essentially Sports.

Напомним, результативная передача, сделанная Де Брёйне в минувшем матче АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2), стала 103-й для бельгийца в чемпионате Англии. По этому показателю он превзошёл экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, отдавшего 102 ассиста.