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«Уверенность, талант, качество». Тренер «Барселоны» Хави — о 16-летнем Ямале

«Уверенность, талант, качество». Тренер «Барселоны» Хави — о 16-летнем Ямале
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Главный тренер «Барселоны» Хави отметил положительные качества 16-летнего игрока каталонцев Ламина Ямала в преддверии финального матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом». Напомним, финальный матч Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы отметил его за то, что он демонстрирует уверенность, талант, качество, с кем бы он ни играл. Он молод, но внимание не будет его тяготить, потому что у него есть уверенность в себе, чтобы добиться успеха даже в подростковом возрасте», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

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