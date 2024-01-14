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«Тренер сказал мне выйти и забить». Игрок «Ман Сити» Бобб — о матче с «Ньюкаслом»

«Тренер сказал мне выйти и забить». Игрок «Ман Сити» Бобб — о матче с «Ньюкаслом»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб прокомментировал победу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). 20-летний футболист отметился первым голом в чемпионате Англии, который стал победным во встрече.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 26'     1:1 Исак – 35'     2:1 Гордон – 37'     2:2 Де Брёйне – 74'     2:3 Бобб – 90+1'    

«Потрясающее ощущение. Просто наблюдал со скамейки запасных, это был матч в высоком темпе. Тренер сказал мне выйти и забить, так что, к счастью, я смог.

Первый гол в Премьер-лиге? Это мечта всей моей жизни, и сделать это с лучшей командой в мире… я не могу это описать. Эта победа для болельщиков.

После я сказал Де Брёйне спасибо. Он единственный в мире, кто мог это сделать. Играть с ним здорово. Он не только один из величайших игроков Премьер-лиги, он очень хороший парень. Он очень помогает молодым ребятам», — приводит слова Бобба ВВС со ссылкой на TNT Sports.

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