«Тренер сказал мне выйти и забить». Игрок «Ман Сити» Бобб — о матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб прокомментировал победу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). 20-летний футболист отметился первым голом в чемпионате Англии, который стал победным во встрече.

«Потрясающее ощущение. Просто наблюдал со скамейки запасных, это был матч в высоком темпе. Тренер сказал мне выйти и забить, так что, к счастью, я смог.

Первый гол в Премьер-лиге? Это мечта всей моей жизни, и сделать это с лучшей командой в мире… я не могу это описать. Эта победа для болельщиков.

После я сказал Де Брёйне спасибо. Он единственный в мире, кто мог это сделать. Играть с ним здорово. Он не только один из величайших игроков Премьер-лиги, он очень хороший парень. Он очень помогает молодым ребятам», — приводит слова Бобба ВВС со ссылкой на TNT Sports.