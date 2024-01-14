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Гришин: у ЦСКА сформирован состав, лишние игроки на сборах не нужны

Гришин: у ЦСКА сформирован состав, лишние игроки на сборах не нужны
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал список футболистов, вызванных армейцами на первый тренировочный сбор.

«Отсутствие новых игроков из молодёжки на сборах ЦСКА можно объяснить. Состав сформирован, есть люди, которых хватает на заявку. И главный тренер готовит команду ко второй части чемпионата.

Перед Федотовым стоит задача выигрывать в РПЛ, ещё есть Кубок России. Есть обойма из 20 человек, есть тренировочный процесс и понимание того, что лишние игроки не нужны на сборах. Тут в первую очередь надо спрашивать у Владимира Валентиновича — он отвечает за всё и решает, кто едет, а кто нет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

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