AS: «ПСЖ» купил летом Коло Муани и Дембеле с целью попытаться удержать Мбаппе в клубе

Одним из основных факторов того, почему минувшим летом руководство «ПСЖ» приняло решение приобрести вингера Усмана Дембеле и нападающего Рандаля Коло Муани, является желание клуба сохранить форварда Килиана Мбаппе в составе французского гранда. Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы «ПСЖ» стараются создать максимально комфортные условия для пребывания Мбаппе в клубе. В связи с этим минувшим летом были куплены Дембеле и Коло Муани, которые являются хорошими друзьями Килиана, а также его партнёрами по сборной Франции.

Подчёркивается, что проект французского клуба, полностью заточенный под Мбаппе, может стать причиной, из-за которой нападающий примет решение продлить контракт с парижанами.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что после часового разговора с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи Мбаппе стал менее уверенным в своём желании присоединиться к мадридскому «Реалу» по окончании нынешнего сезона.