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В аренде игрока «Тоттенхэма» Регилона заинтересован «Брентфорд» — Романо

В аренде игрока «Тоттенхэма» Регилона заинтересован «Брентфорд» — Романо
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«Брентфорд» планирует арендовать испанского защитника Серхио Регилона у «Тоттенхэма». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что переговоры между сторонами уже состоялись, но окончательное решение будет за игроком. По информации источника, в аренде футболиста заинтересованы и другие клубы и сам Регилон будет оценивать ситуацию. В любом случае ожидается, что он покинет «Тоттенхэм» в январское трансферное окно.

В первой части сезона 27-летний Серхио Регилон выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Он провёл девять матчей в английской Премьер-лиге. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке английской лиги. Результативными действиями футболист не отметился. «Манчестер Юнайтед» прервал арендное соглашение досрочно.

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