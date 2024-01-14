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«Динамо» опубликовало состав на первый зимний сбор в Катаре

Вчера, 13 января, «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в столицу Катара Доху. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Состав «Динамо» на первый сбор

Вратари: Андрей Кудравец, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин.

Защитники: Фабиан Бальбуэна, Станислав Бессмертный, Эли Даса, Леон Зайдензаль, Иван Лепский, Милан Майсторович, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес.

Полузащитники: Бителло, Лука Гагнидзе, Хорхе Карраскаль, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Денис Макаров, Даниил Фомин, Луис Чавес.

Нападающие: Ульви Бабаев, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Александр Чупаёв.

Отмечается, что Николя Нгамалё находится в расположении сборной Камеруна, которая выступает на Кубке африканских наций, а Николас Маричаль — в составе сборной Уругвая, которая готовится к олимпийскому отбору.

На первом сборе динамовцы проведут один контрольный матч с «Аль-Вакрой», который состоится 25 января.