Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Мак Аллистер: надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать трофеи

Игрок «Ливерпуля» Мак Аллистер: надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать трофеи
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался об атмосфере в команде.

«Я думаю, все видят, насколько хороши люди в составе. У нас очень хорошие отношения, и это очень помогает добиваться многого. Конечно, мы на полпути и пока ничего не выиграли, поэтому мы должны проходить игру за игрой, продолжать совершенствоваться.

Надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать несколько трофеев – такова цель. Но в то же время мы знаем, насколько это далеко, поэтому нам нужно продолжать работать.

У нас очень опытные игроки, у нас очень хорошие лидеры, есть группа молодых игроков, которые хотят совершенствоваться каждый божий день – и вы можете видеть их менталитет. Мы знаем, что как команде нам иногда нужно терпеть, иногда нужно защищаться, и тогда мы можем сделать что-то особенное. Такова идея, и это то, к чему мы стремимся в каждой игре», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
«Ливерпуль» выиграл семь матчей, в которых уступал в счёте, по ходу сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android