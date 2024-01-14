Игрок «Ливерпуля» Мак Аллистер: надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать трофеи

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался об атмосфере в команде.

«Я думаю, все видят, насколько хороши люди в составе. У нас очень хорошие отношения, и это очень помогает добиваться многого. Конечно, мы на полпути и пока ничего не выиграли, поэтому мы должны проходить игру за игрой, продолжать совершенствоваться.

Надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать несколько трофеев – такова цель. Но в то же время мы знаем, насколько это далеко, поэтому нам нужно продолжать работать.

У нас очень опытные игроки, у нас очень хорошие лидеры, есть группа молодых игроков, которые хотят совершенствоваться каждый божий день – и вы можете видеть их менталитет. Мы знаем, что как команде нам иногда нужно терпеть, иногда нужно защищаться, и тогда мы можем сделать что-то особенное. Такова идея, и это то, к чему мы стремимся в каждой игре», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».