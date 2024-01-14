Источник: Камара, которого пытался приобрести «Урал», станет игроком «Астаны»

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Гвинейский полузащитник тбилисского «Динамо» Усман Камара, которого пытался приобрести екатеринбургский «Урал», переходит в казахстанскую «Астану», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма трансфера составит € 320 тыс. Футболист подпишет контракт на два года, а его зарплата составит около € 240 тыс. за сезон.

Ранее сообщалось, что российский клуб согласовал с «Динамо» покупку Камара за € 380 тыс. Также к футболисту проявляла интерес калининградская «Балтика».

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Виктора Гончаренко набрала 19 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Урал» встретится с «Ахматом» в начале марта.