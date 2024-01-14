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«Положение у нас не самое простое, но не критическое». «Балтика» показала речь Игнашевича

«Положение у нас не самое простое, но не критическое». «Балтика» показала речь Игнашевича
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич обратился к команде перед началом зимних тренировочных сборов. Видео речи тренера опубликовала пресс-служба калининградского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Балтики»

Вчера, 13 января, подопечные Сергея Игнашевича собрались на медицинское обследование, и уже сегодня команда отправилась на первый учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек. Всего в программе подготовки «Балтики» к весенней части первенства запланировано три сбора: с 14 по 26 января, с 29 января по 11 февраля и с 13 по 24 февраля.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.

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