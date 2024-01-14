Экс-игрок «Ман Сити» Майка Ричардс высказался о значении победы «горожан» над «Ньюкаслом»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).

«Дело не только в этом результате, но и в том, какое влияние он может оказать на оставшуюся часть сезона для «Сити». Вы могли видеть, что это значило для Пепа Гвардиолы и его игроков, по тому, как они праздновали после конца игры.

На протяжении всего сезона люди ставили под сомнение их менталитет, спрашивали, остались ли они той же командой, которая выиграла требл в прошлом сезоне, и говорили о том, смогут ли они выиграть титул четыре раза подряд, потому что раньше этого никогда не случалось.

Были времена, когда они не были на том уровне, которого мы все ожидаем, но эта игра была похожа на то, как они заявили всем остальным: «Мы здесь, и мы сражаемся до конца», — приводит слова Ричардса ВВС.

Напомним, после этого матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.