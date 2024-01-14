«Все приехали в своём весе». Давид Деограсия — о начале сборов «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о начале зимних тренировочных сборов.

«Мы очень рады, все приехали, встретились наконец. Все приехали в своём весе, чему я рад. Сейчас проходят тренировки, всё очень хорошо. Мы ждём матчей, чтобы начать выигрывать. Сейчас с нами ещё приехал Тимофей Мартынов. На просмотре из «Минска». Будем смотреть, он нападающий 2005 года рождения. Ждём подключения Куэро, он сейчас играет со своей сборной. Также к нам должен приехать на следующей неделе Томпсон», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции, куда команда отправилась 11 января. На сборе, который продлится до 24 января, запланированы два контрольных матча.