Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все приехали в своём весе». Давид Деограсия — о начале сборов «Оренбурга»

«Все приехали в своём весе». Давид Деограсия — о начале сборов «Оренбурга»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о начале зимних тренировочных сборов.

«Мы очень рады, все приехали, встретились наконец. Все приехали в своём весе, чему я рад. Сейчас проходят тренировки, всё очень хорошо. Мы ждём матчей, чтобы начать выигрывать. Сейчас с нами ещё приехал Тимофей Мартынов. На просмотре из «Минска». Будем смотреть, он нападающий 2005 года рождения. Ждём подключения Куэро, он сейчас играет со своей сборной. Также к нам должен приехать на следующей неделе Томпсон», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции, куда команда отправилась 11 января. На сборе, который продлится до 24 января, запланированы два контрольных матча.

Материалы по теме
В «Оренбурге» высказались об уходе Кирилла Печенина и Юрия Ковалёва из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android