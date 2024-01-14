Алип: соскучился по пацанам, как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьёй

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как провёл отпуск, а также поделился ожиданиями от тренировочных сборов.

«Как провёл отпуск? Отлично, только довольно быстро, не успел отдохнуть (смеётся)! Был дома, в Алматы и Актау, ещё в Таиланд с женой и друзьями съездили.

Занимался ли спортом в отпуске? Обязательно! Принял участие в благотворительном турнире, в зал ходил. Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде — как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьёй. Когда отпуск только начался, надо было отдохнуть от всех, а потом понял, что скучаю, — смотрел все видео новогодние, фотографии. Так что очень рад вернуться к работе!

Первые 10 дней (сборов. — Прим. «Чемпионата») надо будет вытерпеть, а потом легко всё пойдёт. Как только привыкнешь к нагрузкам на сборах, когда начнутся товарищеские матчи, тогда уже всё нормально», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января. Команда Сергея Семака сыграет на первом сборе с самаркандским «Динамо» (21 января), «Чонбуком» (24 января), «Уралом» (27 января) и «Аль-Фатехом» (28 января).