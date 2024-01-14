Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о предстоящих контрольных матчах

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что на сборах команда встретится с московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».

«У нас будет шесть игр. Эти игры помогут нам понять уровень готовности наших игроков, как хорошо они понимают упражнения, как тренируются. Среди шести команд у нас будет два хороших соперника — московское «Динамо» и «Ахмат». Они нам тоже помогут подготовиться, поэтому мы ждём эти игры», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции, куда команда отправилась 11 января. На сборе, который продлится до 24 января, запланированы два контрольных матча. Всего при подготовке ко второй части сезона команда Давида Деограсии проведёт шесть игр.