Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о предстоящих контрольных матчах

Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о предстоящих контрольных матчах
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, что на сборах команда встретится с московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».

«У нас будет шесть игр. Эти игры помогут нам понять уровень готовности наших игроков, как хорошо они понимают упражнения, как тренируются. Среди шести команд у нас будет два хороших соперника — московское «Динамо» и «Ахмат». Они нам тоже помогут подготовиться, поэтому мы ждём эти игры», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции, куда команда отправилась 11 января. На сборе, который продлится до 24 января, запланированы два контрольных матча. Всего при подготовке ко второй части сезона команда Давида Деограсии проведёт шесть игр.

Материалы по теме
Деограсия рассказал, что Томпсон прибудет в расположение «Оренбурга» на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android