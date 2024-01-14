«Мне хотелось остаться в команде». Ненахов — о продлении контракта с «Локомотивом»

Защитник Максим Ненахов высказался о продлении контракта с «Локомотивом» до 2028 года.

«Очень рад продлению контракта. Долго ждал, что это случится, потому что договор уже заканчивался, а мне хотелось остаться в команде. Тем более собрался очень сильный коллектив. Есть надежда, что именно этим составом мы можем чего-то добиться, что-то выиграть. Хотел бы сказать большое спасибо руководству, что поверили в меня, тренерскому штабу. Надеюсь, я их не подведу, буду работать на максимуме, на своём пределе, буду прибавлять. Надеюсь, смогу помочь команде достигать высоких результатов.

Также хочу сказать спасибо моим родителям, моей семье, жене, детям, которые всегда меня поддерживают. Благодаря им я многого добился, они мне помогали в трудные минуты, особенно в психологическом плане. Ну и, конечно, вперёд, «Локо»! Будем добиваться успехов все вместе. Ждём болельщиков на стадионе!» — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).