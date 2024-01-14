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Чёрный — о продлении аренды в «Зените»: это не только вызов, но и исполнение моей мечты

Чёрный — о продлении аренды в «Зените»: это не только вызов, но и исполнение моей мечты
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Защитник Артур Чёрный рассказал о настрое перед тренировочными сборами с основной командой «Зенита», а также поделился эмоциями от продления арендного соглашения с сине-бело-голубыми.

«Настрой боевой, как и всегда. Ещё есть время, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и привести себя в оптимальную форму.

Товарищеский матч за основную команду «Зенита» с «Нефтчи»? Я впервые был в Азербайджане. Баку — очень красивый город. Я спрашивал у родителей, они сказали, что Баку сильно поменялся за последние годы. Что касается игры за основной состав, то для меня это что-то необыкновенное, ведь «Зенит» — лучший клуб в России. Это не только вызов, но и исполнение моей мечты», — приводит слова Чёрного пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 14 января, санкт-петербургский «Зенит» объявил о продлении арендного соглашения защитника Артура Чёрного до конца нынешнего сезона. Права на футболиста принадлежат подмосковным «Химкам».

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