«Теперь «Сити» будет чувствовать себя неудержимым». Ричардс — о возвращении Де Брёйне

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался об игре Кевина Де Брёйне в матче 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Напомним, Де Брёйне вышел на замену на 69-й минуте, а два его результативных действия помогли «горожанам» вырвать победу со счётом 3:2. Это был первый матч бельгийца в АПЛ с августа 2023 года.

«Когда вы видите, что кто-то уровня Де Брёйне возвращается после травмы, это не только тот случай, когда он может быть гениальным, а ещё и то, что он делает и для остальной команды.

Он подбадривает всех остальных, и я просто думаю, что теперь «Сити» будет чувствовать себя неудержимым. Они всегда чувствуют, что могут победить кого угодно, но наличие такого игрока, как Де Брёйне, придаёт им ещё больше уверенности.

Это было просто невероятно хорошо. Де Брёйне не просто вернулся, он вернулся с новой силой! Мы говорим о том, что есть множество игроков мирового класса, но Кевин другой. Он так читает игру и ситуации. Кажется, он всегда точно оценивает, что нужно игре, и он всё время добивается результата», — приводит слова Ричардса ВВС.

Напомним, после этого матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.