«ПСЖ», «Реал» и «Ливерпуль» интересуются 18-летним талантом из чемпионата Франции

18-летний центральный защитник французского «Лилля» Лени Йоро стал предметом интереса для ряда европейских грандов. Об этом сообщает Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, за французским футболистом наблюдают «ПСЖ», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». В окружении Йоро подчёркивают, что потенциальная продажа игрока может стать одной из самых дорогих сделок в истории чемпионата Франции.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.