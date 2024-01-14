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«Многое складывается против нас». Тен Хаг — о результатах «Юнайтед» в нынешнем сезоне

«Многое складывается против нас». Тен Хаг — о результатах «Юнайтед» в нынешнем сезоне
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил причины не лучших результатов «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Иногда необходимы моменты для того, чтобы воспрянуть духом и поверить в себя. В матче с «Арсеналом» мы должны были победить, но не победили («Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» в 4-м туре АПЛ со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата»). В выездном матче со «шпорами» мы должны были выходить в лидеры, но не набрали очков (в матче 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2. — Прим. «Чемпионата»). С того момента появился некоторый негатив, вдобавок несколько травм, и в результате вы получаете обстоятельства, когда многое складывается против вас. К сожалению, приходится иметь дело с некоторыми трудностями, но это часть процесса», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, после 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает девятое место.

Турнирная таблица АПЛ
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