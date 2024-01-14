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Коул Палмер: думаю, что мы сможем подняться вверх, проведя сильную вторую половину сезона

Коул Палмер: думаю, что мы сможем подняться вверх, проведя сильную вторую половину сезона
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0).

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 45+4'    

«Это важная победа для нас, особенно учитывая, что в этом месяце не так уж много игр. Нам нужно набирать очки и подниматься вверх по турнирной таблице, потому что, будем честны, позиция, на которой мы находимся, недостаточно хороша с учётом талантов, которые есть у нас в команде. Мы знаем, что можем быть намного выше, но сейчас мы начинаем выступать хорошо, и я думаю, что мы сможем подняться вверх, проведя сильную вторую половину сезона. Ещё много очков, за которые нужно бороться, и мы верим, что у нас всё ещё может быть успешный сезон.

«Фулхэм» — хорошая команда, поэтому мы знали, что это будет непростая игра. Когда они стали играть высоко и начали доставлять мяч в штрафную, мы поняли, что нужно выдержать. К счастью, мы заработали три очка. В раздевалке все довольны.

На неделе против «Мидлсбро» у меня был один из таких дней, когда я не мог забить. Я знал, что должен подойти к этой игре с сильным настроем, быть смелым, уверенным перед воротами, и, к счастью, я сделал это, забив свой гол, который помог нам набрать жизненно важные три очка», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

Турнирная таблица АПЛ
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