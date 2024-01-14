«Будем жёстко спрашивать со всех ребят». Тренер «Локомотива» Галактионов — о сборах

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, в каком физическом состоянии футболисты вернулись из отпуска, а также поделился мыслями касательно зимних тренировочных сборов.

«Команда вышла в хорошем состоянии. Мы получили данные тестирования и понимаем, что есть некий базовый уровень, на который они вышли самостоятельно. Поэтому втягиваться никому не надо. Я бы не стал сравнивать эти сборы с прошлым годом. Тогда мы только знакомились с командой, и они знакомились с нашими требованиями, их различиями с предыдущим тренерским штабом, работавшим до нас. Но сейчас парням уже знакома специфика работы. Им понятно, что предстоит пройти здесь.

Существуют игровые требования, которым нужно соответствовать. И здесь мы будем жёстко спрашивать со всех ребят. А игровые требования, естественно, будут наложены на хороший уровень физической подготовки. На данный момент все здоровы, все готовы к работе и отлично себя чувствуют», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого российский специалист работал с «Пари Нижний Новгород».

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.