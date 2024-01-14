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«Лацио» одержал четвёртую победу подряд в Серии А, обыграв «Лечче»

«Лацио» одержал четвёртую победу подряд в Серии А, обыграв «Лечче»
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Соле Феррьери Капути. «Лацио» одержал победу со счётом 1:0.

На 58-й минуте отличился нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон. Ему ассистировал Луис Альберто.

Таким образом, это четвёртая победа подряд для подопечных Маурицио Сарри. Ранее «Лацио» обыграл «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1) и «Удинезе» (2:1).

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 20 матчей. «Лечче» находится на 13-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (51).

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Андерсон – 58'    
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