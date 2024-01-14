«Гавр» — «Лион»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:05
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В матче 18-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Лион». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангула. Начало игры — в 19:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга чемпионата Франции «Гавр» и «Лион» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась 17 сентября 2023 года.
«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда Луки Элснера набрала 19 очков за 17 матчей. «Лион», в свою очередь, находится на 15-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.
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