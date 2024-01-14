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«Милан» интересуется экс-защитником «ПСЖ» и «Баварии»

«Милан» интересуется экс-защитником «ПСЖ» и «Баварии»
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Итальянский «Милан» проявляет интерес к центральному защитнику испанской «Севильи» Танги Ньянзу, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «россонери» рассчитывают взять 21-летнего футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

Танги является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен». За основной состав французской команды Ньянзу провёл 13 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Летом 2020 года француз перешёл в «Баварию», за которую выступал до лета 2022 года, когда стал игроком «Севильи». В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах испанцев во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

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