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18-летний талант, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Страсбург»

18-летний талант, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Страсбург»
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Пресс-служба французского «Страсбурга» объявила о подписании 18-летнего талантливого сербского нападающего Милоша Луковича.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Оставшуюся часть нынешнего сезона Лукович проведёт в аренде в сербском «ИМТ Белград», откуда «Страсбург» и выкупил его.

Фото: ФК «Страсбург»

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор московского «Спартака» Пол Эшуорт ездил в Сербию, чтобы пообщаться с руководителями «ИМТ Белград» по поводу 18-летнего футболиста. Позже Лукович подписался на аккаунт «Спартака» в соцсетях, на защитника красно-белых Срджана Бабича и нападающего Квинси Промеса, затем Лукович отписался от профилей «Спартака» и Бабича. При этом он оставил в подписках Промеса.

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