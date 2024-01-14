18-летний талант, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Страсбург»

Пресс-служба французского «Страсбурга» объявила о подписании 18-летнего талантливого сербского нападающего Милоша Луковича.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Оставшуюся часть нынешнего сезона Лукович проведёт в аренде в сербском «ИМТ Белград», откуда «Страсбург» и выкупил его.

Фото: ФК «Страсбург»

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор московского «Спартака» Пол Эшуорт ездил в Сербию, чтобы пообщаться с руководителями «ИМТ Белград» по поводу 18-летнего футболиста. Позже Лукович подписался на аккаунт «Спартака» в соцсетях, на защитника красно-белых Срджана Бабича и нападающего Квинси Промеса, затем Лукович отписался от профилей «Спартака» и Бабича. При этом он оставил в подписках Промеса.