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Puma предложит «Барселоне» рекордный спонсорский контракт

Puma предложит «Барселоне» рекордный спонсорский контракт
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Немецкий бренд спортивной одежды Puma предложит испанской «Барселоне» рекордный спонсорский контракт, сообщает Sport.

По информации источника, Puma готова предложить € 200 млн в фиксированном размере и € 100 млн в год за спонсорство «Барселоны». Ранее сине-гранатовые подписали контракт с другим брендом одежды Nike до 2026 года, однако клуб собирается выйти из партнёрства, поскольку долгое время был недоволен этой фирмой.

Кроме того, Puma в 2019 году подписала спонсорский контракт с английским «Манчестер Сити» на сумму € 70 млн в год в течение 10 лет. При этом при определённых раскладах эта сумма возрастает до € 167 млн в год. Также другой испанский гранд – мадридский «Реал» — имеет спонсорский контракт в размере € 110 млн в год с компанией adidas.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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