Точилин: в «Зените» Чистяков не получал достойной игровой практики, в «Сочи» будет попроще

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход защитника Дмитрия Чистякова из санкт-петербургского «Зенита» в стан «южан».

«Сочи» нуждался в качественном центральном защитнике. Чистяков — русский игрок с российским паспортом, футболист сборной России. В «Зените» он не получал достойной игровой практики, но это связано с конкуренцией. В этом плане в «Сочи» ему будет попроще. Это качественное усиление и хороший вариант», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сегодня официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.