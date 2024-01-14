«Жирона» потеряла очки в матче с «Альмерией», но всё равно поднялась на первую строчку

Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Жирона». Игра шла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии. В качестве главного арбитра встречи выступал Гонсало Гарсия Гонсалес. Игра началась в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Несмотря на то что «Жирона» являлась фаворитом, «Альмерия» играла лучше и создала больше голевых моментов, однако забить не сумела. При этом на 80-й минуте игрок «Жироны» Алеш Гарсия получил прямую красную карточку.

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры «Альмерия» располагается на последней, 20-й строчке с шестью очками. «Жирона» поднялась на первое место в чемпионате и имеет в своём активе 49 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.