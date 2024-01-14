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Агент экс-игрока «Спартака» Жиго отреагировал на слухи о возможном переходе в «Локомотив»

Агент экс-игрока «Спартака» Жиго отреагировал на слухи о возможном переходе в «Локомотив»
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Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы бывшего защитника московского «Спартака», а ныне игрока «Марселя» Самуэля Жиго, отреагировал на новость о возможном переходе своего клиента в московский «Локомотив».

«Никто по поводу «Локомотива» со мной не связывался. У Жиго очень хорошие, крепкие отношения с московским Спартаком», — приводит слова Беншенафи Metaratings.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что один из российских посредников предлагал 30-летнему Жиго и «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив». Также отмечалось, что игрок и клуб не стали рассматривать подобный вариант, так как он не показался им интересным.

30-летний Жиго покинул «Спартак» летом 2022 года. Вместе с красно-белыми француз стал обладателем Кубка России. Всего за москвичей Самуэль провёл 110 матчей, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В текущем сезоне француз принял участие в 18 матчах «Марселя» во всех турнирах и забил два гола.

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