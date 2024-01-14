«Спросите в клубе, почему». Джорджевич заявил, что не поедет на первый сбор «Сочи»

Черногорский нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что, скорее всего, не поедет с командой на первый тренировочный сбор, который пройдёт в Сочи и продлится с 16 по 26 января. После этого «южане» поедут в турецкий город Белек, где будут находиться до 24 февраля.

«Скорее всего, не поеду на первый сбор «Сочи». Почему? Клуб уже огласил своё решение? Спросите клуб, почему.

Уже есть другие варианты продолжения карьеры? Пока у меня действующий контракт с «Сочи». Пока не знаю», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Джорджевич провёл 11 матчей в составе «Сочи», в которых забил два гола и отдал две голевых передачи. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 600 тыс. Контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года.