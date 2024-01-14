«Гавр» — «Лион»: Кузяев в стартовом составе на матч Лиги 1

В матче 18-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Лион». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангула. Начало игры — в 19:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Гавр»: Десма, Эль-Хаджам, Санганте, Льорис, Опери, Кузяев, Таргаллин, Кехта, Жужу, Казимир, Алиуи.

«Лион»: Лопеш, Мата, О'Брайен, Чалета-Цар, Тальяфико, Толиссо, Какере, Мэйтленд-Найлс, Шерки, Морейра, Ляказетт.

В матче первого круга чемпионата Франции «Гавр» и «Лион» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась 17 сентября 2023 года.

«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда Луки Элснера набрала 19 очков за 17 матчей. «Лион», в свою очередь, находится на 15-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.