«Реал» Мадрид — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция «эль класико» начнётся в 22:00

Сегодня, 14 января, в финальном матче Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.